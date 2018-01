Toch geen landstart Alternatieve Elfstedentocht

Ti­tel­ver­de­dig­ster Joling ontbreekt op NK allround

12:56 Marije Joling doet komend weekeinde in Thialf niet mee aan het nationaal kampioenschap allround. De 30-jarige titelverdedigster heeft al een tijd last van fysieke ongemakken en ook is ze vermoeid, meldt haar ploeg Team IKO.