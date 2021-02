Topfavoriete Kok moet hoofd buigen voor Golikova op 500 meter

In de laatste race, tegen haar landgenote Jutta Leerdam, kon de 20-jarige sprintster van Team Reggeborgh net niet onder de leidende tijd van Golikova duiken. Kok, die dit seizoen alle wereldbekerwedstrijden op deze afstand won, finishte in 37,28 seconden. Daarmee moest ze genoegen nemen met zilver.



Olga Fatkoelina, eveneens uit Rusland, pakte brons met 37,45. Leerdam reed de vierde tijd: 37,61.



Shorttrackkampioene Suzanne Schulting kon van haar WK-debuut op de langebaan geen feestje maken. Ze ging nog wel ambitieus van start in de eerste rit, zonder tegenstander, maar was al snel kansloos voor het podium door een forse misser in haar eerste bocht. Met een tijd van 38,75 belandde Schulting op de veertiende plek. Ze krijgt zaterdag op de 1000 meter nog een herkansing.