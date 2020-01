Uitmuntende Roest pakt titel in baanrecord op 5000 meter

Vrijwel altijd komen de grote namen na de dweilpauze in actie, maar Sven Kramer moest al vroeg zijn jasje uittrekken. De 33-jarige Fries imponeert al enige tijd niet meer en reed derhalve al in rit twee tegen de Duitser Felix Maly.



Kramer ging hard van start en leek lange tijd het baanrecord in het vizier te hebben. Dat bleek wat te veel gevraagd want uiteindelijk kwam hij 1,8 seconden te kort, maar met zijn tijd van 6.10.76 maakte de schaatsicoon een goede beurt. Wat die tijd exact waard was, viel af te wachten. Voor de dweilpauze kwam niemand in de buurt.



In het tweede gedeelte van de 5000 meter verschenen de kanonnen aan de start met Patrick Roest als gedoodverfde favoriet. Hij nam het in rit zes op tegen Danila Semerikov, de houder van het baanrecord. Roest ging, net als Kramer, hard van start en nam al gauw afstand van zijn Russische opponent.