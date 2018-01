Van der Geest wint ONK op Weissensee

Roest en Van Beek op Spelen reserve bij achtervolging

25 januari Patrick Roest en Lotte van Beek zijn komende maand bij de Olympische Spelen de reserves bij het onderdeel ploegachtervolging. Roest komt in actie als Sven Kramer, Koen Verweij of Jan Blokhuijsen niet fit genoeg is om de starten. Van Beek is standby voor het geval Ireen Wüst, Antoinette de Jong of Marrit Leenstra verstek moet laten gaan.