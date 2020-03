Van fulltime sporter naar fulltime mantelzorger: 'Heftig, maar ook fantastisch’

,,Volgens mij was het een grapje, een weddenschap’’, zegt Mulder. Verderop stonden vriendinnen te lachen, hij begon ook te lachen en zei: ,,Sorry, daar moet ik nog even rustig over nadenken.’’ Daarna gingen de twee sporters verder met boodschappen doen.



Een olympische titel verandert een leven. Het brengt veel, heel veel. Het neemt ook. Het schept verwachtingen, creëert druk en haalt een stukje ongedwongenheid weg. Hij had er last van. Zijn tweelingbroer Ronald, in 2014 derde op de 500 meter in Sotsji, zei een halfjaar na de Spelen: ,,Hoe kan het dat ik blijer ben met brons dan jij met goud?’’ Mulder, nu, thuis in Zwolle: ,,Dat deed wel heel erg zeer.’’