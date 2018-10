Van Kerkhof in spanning voor zitting: 'Het is nu afwachten'

Het nieuwe shorttrackseizoen staat op het punt van beginnen, maar Yara van Kerkhof leeft er niet heel ontspannen naar toe. De winnares van zilver op de 500 meter bij de Olympische Spelen in Zuid-Korea is nog steeds in afwachting van de zaak die het mondiale antidopingbureau WADA tegen haar heeft aangespannen bij sporttribunaal CAS.

,,Het is geen gemakkelijke situatie. Het ligt een beetje aan het moment hoe ik me voel'', zei Van Kerkhof woensdag in Thialf.

De internationale schaatsbond ISU vond in 2015 en 2016 twee afwijkende bloedwaarden in het biomedisch paspoort van Van Kerkhof. Op basis daarvan werd een tuchtzaak tegen haar gestart. Maar omdat een duidelijke medische verklaring aanwezig was, volgde voor Van Kerkhof vrijspraak door de disciplinaire commissie van de ISU. Het WADA wil dat het CAS alsnog naar de zaak kijkt.

Van Kerkhof heeft door een aangeboren hartafwijking ook een afwijking in de doorbloeding van haar longen. Die zou zich vooral bij verblijf op hoogte en ook bij lange vliegreizen manifesteren.

Afwijkende bloedwaarden

Het ISU stelde Van Kerkhof vorig jaar juni op de hoogte van de afwijkende bloedwaarden. ,,De eerste drie dagen was ik niets waard. Maar toen dacht ik: dit heeft ook geen zin. Ik weet niet precies hoe, maar het is gelukt de knop om te zetten'', keek Van Kerkhof woensdag op die periode terug. De 28-jarige Zoetermeerse bracht alleen haar coach Jeroen Otter op de hoogte en hield het voor haar ploeggenoten stil. Vlak voor de start van de Spelen hoorde ze dat ze was vrijgesproken.

,,Het is achteraf goed geweest dat bijna niemand het wist. Ik had alle energie nodig om me op het seizoen te focussen'', aldus Van Kerkhof, die meer dan tien specialisten in de arm nam. ,,Gelukkig vragen ze niet allemaal de hoofdprijs, anders is het niet te betalen voor me. Als ik de specialisten mag geloven, sta ik er goed voor. Verder kan ik nu niet zoveel doen. Het is afwachten tot de zitting wordt ingepland.''