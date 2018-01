Van Veen laat zieke Moritz Geisreiter thuis

Video Ook deze Nederlandse schaatsster gaat naar de Spelen, maar dan voor de VS

13:36 Met de moordende concurrentie in Nederland in het achterhoofd, besloot schaatsster Carlijn Schoutens een paar jaar geleden voor de Verenigde Staten te gaan schaatsen. Dat heeft haar nu een olympisch ticket opgeleverd. Gisteren plaatste ze zich namens de VS voor de 3000 meter.