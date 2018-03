Van Veen moet vrezen voor baan als Duitse schaatscoach

Ook sportdirecteur Robert Bartko moet vrezen voor zijn baan. Beiden worden verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende prestaties van de Duitse schaatsers bij onder meer de Winterspelen vorige maand in Zuid-Korea.



Van Veen trad in februari 2016 in dienst van DESG. De oud-coach van onder meer Team Corendon ondertekende destijds een contract tot mei 2018. Zelf lijkt Van Veen ook al zijn conclusies min of meer te hebben getrokken.



,,Ik heb een beslissing genomen, die ik aan het begin van komende week naar buiten zal brengen'', liet Van Veen weten. Tijdens Pyeongchang 2018 zei hij nog dat hij bereid was om door te gaan als bondscoach van de Duitse ploeg. ,,Maar ik heb nu de plussen en minnen tegen elkaar afgewogen'', zei Van Veen, die mogelijk het besluit van DESG niet wil afwachten.