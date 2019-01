Veel toppers al in Oostenrijk en missen eerste marathon op natuurijs

Vandaar dat Gary Hekman en een groot deel van zijn ploeggenoten van AB vakwerk er niet bij zijn vanavond. Hekman zit al sinds dit weekeinde in Oostenrijk en zag met lede ogen aan dat de eerste marathon op natuurijs voor vanavond werd uitgeroepen. ,,De Weissensee staat al maanden gepland, vliegtickets zijn geboekt en alles is geregeld. Dat op korte termijn allemaal omgooien voor een marathon in Haaksbergen is plantechnisch erg onhandig. We zijn zondag gaan rijden richting Oostenrijk, waar we vannacht om half één zijn aangekomen. Als je dan hoort dat de eerste marathon op natuurijs vanavond in Haaksbergen is, dan is het jammer dat je er niet bij bent. Donderdag hebben we onze eerste koers hier. Als je dan pas om dinsdag gaat rijden, dan wordt het wel erg kort dag voor de Weissensee. Je zit hier op 1000 meter hoogte en wil daar wel even aan kunnen wennen”, vertelt Hekman.