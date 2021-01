Verbij klaar na val: ‘Ik had graag willen zien hoe goed ik was’

Door Lisette van der Geest



Met de punten in het ijs, het gebeurde de beste schaatsers. Zaterdagmiddag op de EK sprint was die eer na zestig meter aan Kai Verbij (26). Eerst de linkerpunt van zijn schaats, daarna rechts en vervolgens was corrigeren onmogelijk. ,,Dan lig je gewoon. En dan weet je: het toernooi is afgelopen.” Geen derde EK-titel op rij. Een einde aan de reeks die geen andere schaatser ooit op zijn naam schreef - dit is namelijk tevens de derde editie van het toernooi.