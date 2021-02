Verbod op NK natuurijs slaat in als een bom: ‘Heb hier vijf huilende mannen zitten’

Mulder wint 500 meter, N’tab pakt wereldbe­ker

31 januari Ronald Mulder heeft in Heerenveen de vierde en laatste wereldbekerrace op de 500 meter gewonnen. De 34-jarige sprinter zegevierde in het lege Thialf in een tijd van 34,55 seconden. Het was voor de Zwollenaar zijn zesde wereldbekerzege op de 500 meter.