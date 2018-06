Verweij stopt een jaar met schaatsen

,,Ik ga me niet voor het vierde jaar op rij alles op de hals halen om de gaten te kunnen dichten. Ik wil dat de organisatie zo staat dat ik me alleen op topsport kan concentreren. Dat is nu niet mogelijk.''



Bij de Winterspelen eerder dit jaar in Zuid-Korea won Verweij twee keer brons. Zijn succesvolste jaar was 2014, waarin hij op de Spelen goud en zilver won en wereldkampioen allround werd.