Visser verovert eerste Nederlandse gouden medaille in Obihiro

Esmee Visser heeft bij de eerste wereldbeker schaatsen in Obihiro de eerste gouden medaille namens Nederland veroverd. De 22-jarige rijdster van TalentNED zegevierde op de slotdag op de 3000 meter met een baanrecord: 4.04,60. De Russin Natalia Voronina eindigde als tweede in 4.05,02 en de Tsjechische Martina Sablikova pakte brons met 4.05,23.

Visser is olympisch kampioene op de 5000 meter en Europees kampioene op de 3000 meter. Ze maakte in Obihiro haar officiële debuut op het hoogste niveau in het wereldbekercircuit. Vorig seizoen was ze alleen in november in Noorwegen een keer actief in de B-groep. Daarna beleefde Visser een verrassende internationale doorbraak, maar in de wereldbeker verscheen ze toen niet meer op het ijs.

,,Dit is een mooi begin’', beaamde Visser bij de NOS. ,,Ik vond mijn race niet heel goed, vooral ook omdat ik in het begin drie keer niet lekker kruiste. Het was een beetje gehaast en rommelig, ook qua rondetijden die nogal schommelden. Ik had deze overwinning niet echt zien aankomen. Nationaal en internationaal wordt er heel hard gereden. Ik zie mezelf niet als de beste. Ik moet mezelf nog bewijzen, daarom was ik vooraf best wel gespannen. Je mag dan wel olympisch kampioen zijn, dit was toch pas echt mijn eerste wereldbekerrace in de A-groep. Het is allemaal nog een beetje wennen voor mij.’'

Ireen Wüst moest met een tijd van 4.06,13 genoegen nemen met de zesde plaats. Nederlands kampioene Antoinette de Jong reed de zevende tijd (4.06,57). Melissa Wijfje (tiende in 4.07,15) en Reina Anema (dertiende in 4.10,28) kwamen niet in de buurt van het podium.