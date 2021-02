Voor het eerst in decennia zit het erin, die Elfstedentocht

Koelizjnik­ov terug aan de top op 500 meter, bronzen Ntab houdt leiding

30 januari Pavel Koelizjnikov heeft in Thialf wereldbekergoud gewonnen op de 500 meter met een tijd van 34,47. De Canadees Laurent Dubreuil behaalde zilver met 34,52. Dai Dai N’tab snelde in 34,58 naar brons en belandde zo voor de derde keer op rij op het podium. Hij behield daarmee de leiding in het wereldbekerklassement, met morgen nog één race te gaan.