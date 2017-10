Waarom de World Cup in Dordrecht van groot belang is

Wereldbekerwedstrijden? Vertel op!

Het olympisch seizoen shorttrack begint met vier wereldbekerwedstrijden, ook wel ISU World Cups. In Boedapest stond afgelopen weekend de eerste op het programma. Na Dordrecht dit weekend worden de laatste wereldbekerwedstrijden in Azië verreden, in respectievelijk Sjanghai (van 9 tot 12 november) en Seoel (16 tot 19 november). Deze selectiewedstrijden zijn van groot belang voor de procedure voor shorttrack om plaatsing voor Pyeongchang te verwezenlijken.

Hoe zit het nu precies met de startbewijzen voor de Olympische Spelen?

Nederland hoopt in februari vijf mannen en vijf vrouwen naar Pyeongchang af te vaardigen voor het shorttracktoernooi. Dat mag als beide relayploegen zich plaatsen voor de Spelen, door na vier wereldbekerwedstrijden bij de beste acht landen te staan. Het slechtste resultaat bij de vier World Cups mag worden geschrapt. Lukt het niet om bij de beste acht te eindigen, dan gaan er maximaal drie mannen en drie vrouwen naar Zuid-Korea. Een land mag met maximaal drie rijders per individuele afstand (500, 1000 en 1500 meter) starten. Die tickets kunnen worden verdiend door na vier wereldbekerwedstrijden als land drie plekken bij de beste 32 te hebben. Ook hier mag één uitslag worden doorgestreept. Er wordt ook een individuele ranking opgemaakt, die van belang is voor de loting van de heats op de Olympische Spelen.

Hoe ging het in Boedapest en wat heeft dat voor invloed op ‘Dordrecht’?

In Boedapest ging het op z’n zachtst gezegd niet zo lekker. Sjinkie Knegt pakte brons op de 1500 meter achter de Koreanen Kim Kyo-jun en Hwang Dae-heon. Op de 1000 meter kreeg hij een discutabele penalty. Behalve Knegt reed geen enkele Nederlander naar het eremetaal. Met name Suzanne Schulting had een uiterst moeizaam weekend met liefst vier penalty's. Door straffen kwamen de relayploegen niet in actie in de finales.



Door het moeizame weekend in Boedapest staat er wel wat meer druk op dit weekend in Dordrecht. ,,Maar leg er niet teveel druk op, hoor", zei Schulting op de vooravond van haar eerste voorrondes en heats aan de Sportboulevard. Omdat er één uitslag geschrapt mag worden, hoeft ‘Boedapest’ niet veel invloed te hebben op de benodigde resultaten voor kwalificatie voor de Winterspelen. Maar dan moet de Nederlandse shorttrackploeg in Dordrecht wél beter voor de dag komen.