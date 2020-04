Weer geen gouden ‘tien’ voor Kramer, wát een indrukwekkend verlies

Hup, en daar gaat-ie weer. Even plassen en dan weer zitten, weer een blik op de de rondetijden met die knappe rit van Ted-Jan Bloemen en - alwéér - zijn veters strikken. Het zijn de laatste minuutjes voor hij aan de helletocht begint. En dan: capje op, op naar de start. Eerste rang zit ik en meer dan ooit voel ik bij een schaatswedstrijd spanning. De doodse stilte voor het startschot en dan paf, weg. Het begin is niet slecht, maar al snel levert Kramer in op voor de sportgigant ongekende wijze. Per rondje wordt de achterstand groter. Hij heeft problemen met zijn linkervoet en rug, zou later blijken. Problemen die hij verzweeg, die hij nog knap kon verhullen op zijn gewonnen vijf kilometer. Na vijf rondes is het klip en klaar dat Kramer niet gaat winnen. Dat zijn gouden tien er nooit meer gaat komen. En dan is het nog een takkeneind, het restant van die 25 loodzware rondjes. Kramer zakt, met rood aangelopen wangen, naar de zesde plek. Maar dat is het punt niet. Voor Kramer is het winnen of niet winnen. De uitkomst is al ver voor de finishlijn duidelijk.



Keer op keer zie ik ‘m voorbij komen, in de zwaarste, pijnlijkste, meest ontluisterende minuten op het ijs in jaren. Dit is meer dan verliezen. In een vol stadion, voor miljoenen kijkers, schaatst Kramer een afgang tegemoet. Dat is verschrikkelijk en pijnlijk, maar vooral ook bijzonder indrukwekkend. Een groots en waardig verlies van de meest succesvolle schaatser aller tijden. Al zou ik willen wegkijken, elke seconde kijk ik naar ‘m, tot-ie z’n tas heeft ingepakt en in de catacomben is verdwenen. Op het ijs voel ik z’n pijn, kan ik de bloedsmaak bijna proeven en de verzuring bijna voelen. Wát een verlies. Na afloop is er berusting. Alsof hij allang wist dat dit mission impossible was, omdat ook Sven Kramer met zijn ongelooflijke cv gewoon een mens van vlees en bloed is. Met pijntjes ook, die hem langzaamaan van zijn schaatstroon afstoten.