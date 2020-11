Wereldkampioen Roest wil nu ook wel eens een Nederlandse titel: ‘In coronatijden meer waarde’

,,Ja, op het WK is het altijd heel goed gegaan, nu moet ik het ook maar eens bij de NK laten zien”, grinnikt de blikvanger van Team Jumbo-Visma. Roest debuteerde in 2015 met de dertiende plek op de NK allround en behaalde daarna brons en zilver. De afgelopen drie seizoenen ontbrak hij in het deelnemersveld. ,,Het toernooi past meestal niet zo goed in ons programma. In januari zijn we vaak in voorbereiding op het tweede deel van het seizoen met de wereldkampioenschappen. Nu is dat anders en komt de NK allround in november juist heel goed uit. Ik vind het heel leuk om mee te doen, want voor mij is allrounden het mooiste dat er is.”