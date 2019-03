Wereldrecords leveren herinneringen op én mooie anekdotes

Hoe groot wordt Roest? Kenners over Roest: ‘Hij is een betere versie van Kramer’

4 maart Patrick Roest veroverde in Calgary zijn tweede wereldtitel allround. Waar Sverre Lunde Pedersen hem vorig jaar in het zadel hielp door een valpartij, daar deed de 23-jarige Nederlander het afgelopen weekend op eigen kracht. Oud-schaatsers Annouk van der Weijden, Gianni Romme en Mark Tuitert over zijn wereldtitel.