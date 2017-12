Wie vertelt Magdalena Czyszczon het slechte nieuws?

Ze haalt adem. ,,I am Magdalena Czyszczon”, zegt ze. De naam doet bij mij om heel eerlijk te zijn geen belletje rinkelen, maar ik heb te maken met een Poolse schaatsster, verraadt het woord ‘Poland’ op haar tas. Ze begint haar verhaal opnieuw. ,,Ik reed gisteren de halve finale van de massastart en had 14 punten”, wijst Magdalena me op haar telefoon. Ik herken de uitslagenpagina van de Internationale Schaatsunie en zie de wereldbekerranglijst van de massastart voor vrouwen. En ik begrijp wat ze bedoelt. Ze ziet haar naam niet terug in het klassement.



Het dringt tot me door: deze vrouw wil weten of ze naar de Olympische Spelen mag. Of haar grote droom uitkomt. Na deze vierde wereldbekerwedstrijd telt het klassement op de massastart, een plek bij de beste 24 is goed voor een ticket. Met die 14 punten zou ze een heel eind kunnen komen, ziet ze op haar scherm. Maar ze staat er niet tussen. De collega naast me legt uit dat we haar best willen helpen, maar niet kunnen, omdat we van de media zijn en niet van de wedstrijdleiding of de ISU. ,,Waar kan ik die dan vinden”, vraagt ze, al weg rennend richting het middenterrein, met angst in haar stem.