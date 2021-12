Wüst gaat voor vijfde olympische medaille op 1500 meter, ook De Jong en Groenewoud pakken ticket

Jorien ter Mors ontbreekt op de Spelen van Beijing. De 32-jarige schaatsster van Team IKO, de olympisch kampioene op de 1500 meter in Sotsji 2014, eindigde als dertiende. Ze had zich eerder ook niet geplaatst voor de 1000 meter.

Ook Jutta Leerdam redde het niet. De sprintster van Worldstream begon heel hard in haar rit tegen Antoinette de Jong en moest dat in de laatste ronde bekopen. Ze finishte in 1.55,73 als zevende.

Wüst haalde op vier opeenvolgende Spelen een medaille op de 1500 meter. Er was brons in Turijn 2006, goud in Vancouver 2010 en Pyeongchang 2018 en zilver in Sotsji in 2014. Ze plaatste zich eerder al op de 1000 meter voor Peking 2022 en ze komt daar waarschijnlijk ook in actie op de ploegenachtervolging.