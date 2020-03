Wüst grijpt op indrukwekkende wijze zevende wereldtitel allround

Wüst kwam op de afsluitende afstand niet meer in de problemen. De 33-jarige Brabantse stelde in Hamar op de 5000 meter haar eindzege resoluut veilig. Ze reed met 7.01,68 dus de tweede tijd. Haar triomf kwam geen moment in gevaar, omdat een aanval van haar Canadese tegenstandster Ivanie Blondin, de nummer twee van het klassement, uitbleef.



De Jong pakte in het eindklassement brons dankzij een sterke race op de 5000 meter (derde in 7.02,79). De Nederlands kampioene allround verdreef Wijfje in de algemene rangschikking van de derde plaats. De WK-debutante verspeelde het brons op de 5000 meter met een slotronde van ruim 37 seconden (vijfde in 7.05,20).