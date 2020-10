Wüst na vierde plek: ‘Ik ben al een slow starter, dan helpt tien dagen quarantaine niet mee’

Door Pim Bijl



Tijdens het inrijden in publiekloos Thialf valt het oog van Ireen Wüst op Ireen Wüst, in zwart-wit afgebeeld op een poster. Onder de op de tribunes uitgerolde actiefoto uit het verleden staan haar indrukwekkende prestaties op de NK Afstanden: 18 keer goud, 12 maal zilver en acht keer brons. ,,Ik dacht even: zo, goh! Nee, dat had ik zelf niet geweten”, zegt Wüst na haar 1500 meter.



Bij de seizoensopening blijft een nieuwe medaille uit. Ze eindigt in een tijd van 1.56,72 balend als vierde, op zeshonderdste van het podium en op gepaste achterstand van winnares Jorien Ter Mors (1.55,50). Zo staat de succesvolste Nederlandse olympiër voor het eerst sinds 2005 niet op het podium op de 1500 meter, de afstand waarop ze twee van haar vijf gouden olympische medailles behaalde. Het realisme houdt haar gemoed in evenwicht.



,,Ik ben normaliter al een slow starter, heb altijd even nodig om in het seizoen te groeien, en dan helpt het niet om ook nog eens tien dagen niet op het ijs te staan.” Met de quarantaine door de besmetting van ploeggenoot Kjeld Nuis werd een belangrijke trainingsblok in Inzell een verplichte periode thuis. ,,Dan weet je: ik loop achter de feiten aan.”