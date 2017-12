Wüst wint 1500 meter, Ter Mors valt buiten de boot

,,In mijn kop zit het goed, maar mijn lichaam wil niet. Dit is heel onwerkelijk'', sprak Ter Mors aangeslagen.



De Nederlands kampioene op de 1500 meter was de wanhoop nabij. ,,Zo hoort het niet, zo kan het niet'', liet ze vertwijfeld bij de NOS weten. ,,Ik had totaal geen power in mijn lichaam. Voor mijn gevoel zit er iets niet goed. Het is niet alleen mijn rug, er speelt veel meer. Laten we eerst maar eens goed gaan onderzoeken wat er bij mij aan de hand is. Want zo kan het niet langer.'