Zesvoudig olympisch shorttrackkampioen Viktor An beëindigt loopbaan

De verjaardag van... Jan Ykema: ‘In de winter coach, maar in zomer huisschil­der’

18 april In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Jan Ykema (57), voormalig schaatser die gespecialiseerd was in de sprint en de huidige coach van Gewest Friesland.