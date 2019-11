Zilver voor Achtereekte op 3000 meter achter Weidemann

Daarmee veroverde de 24-jarige rijdster haar tweede gouden medaille op de 3000 meter in het wereldbekercircuit. Het brons in Minsk was voor haar landgenote Ivanie Blondin met een tijd van 4.06,08.



Wereldkampioene Martina Sablikova uit Tsjechië kwam in de laatste rit niet verder dan de vierde tijd (4.06,40), gevolgd door Antoinette de Jong, die met 4.07,67 op de vijfde plek eindigde.



Esmee Visser, Europees kampioene op deze afstand, stelde teleur. Ze belandde met een tijd van 4.09,08 op de negende plaats. Visser was begin deze maand in Thialf tijdens de Nederlandse kwalificatiewedstrijden nog de beste met een tijd van 4.00,27. Reina Anema kwam uit op de elfde plaats (4.11,11). Melissa Wijfje zegevierde in de B-divisie met een tijd van 4.07,72.