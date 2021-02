Zwangere marathonschaatsster laat volgers beslissen: NK rijden of aan het kindje denken?

Kamminga rijdt elk jaar meerdere marathons op natuurijs en won in 2018 nog in Haaksbergen. Een jaar later eindigde ze als tweede bij de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee . Als er eindelijk weer eens een NK in Nederland wordt verreden is ze er natuurlijk bij, normaal gesproken dan.



De schaatsster, die ook actief is als inline-skater en in het verleden ook op de langebaan, is namelijk al 18 weken zwanger. Samen met haar vriend Gary Hekman, ook marathonschaatser, breekt er een spannende tijd aan. Maar wat nou als er toch een NK schaatsen op natuurijs komt? Ze vroeg aan haar volgers op Instagram om hulp: