Auto van bezoeker illegaal bosfeest Schager­brug gaat in vlammen op, politie houdt rekening met brandstich­ting

Een auto is zaterdagavond in vlammen opgegaan op de Ruigeweg in Schagerbrug. De auto bleek van een bezoeker van een illegaal feest in het nabijgelegen bos te zijn. De politie houdt rekening met brandstichting.