Amsterdam­mer vermoord en in stukken gesneden in klooster in Heiloo, ex-collega verdacht

Elias Assaf (38) uit Amsterdam-Oost, die sinds april werd vermist, is volgens justitie door zijn Egyptische oud-collega Emad A. omgebracht. Hij zou vermoord zijn in een gastenverblijf van het klooster in Heiloo waar A. verbleef. Daarna zou A. zijn lichaam in stukken hebben gesneden.