Stralend zonnig weer in Schagen vandaag

Ecologi­sche ontwikke­ling Marker Wadden komt goed op gang

De ecologische ontwikkeling van de Marker Wadden komt goed op gang. Op en rond de kunstmatig aangelegde wadden leven al honderden soorten planten en veel vissen. De wadden zijn ook een ideaal foerageergebied voor vogels, die deels uit de Oostvaardersplassen in Flevoland komen. Op de wadden zaten in 2021 meer dan 10.000 broedparen. Het water in het Markermeer is ook minder troebel geworden, concluderen onderzoekers van Deltares en de Wageningen Universiteit.