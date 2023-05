Vandaag bewolkt weer in Schagen

Bestelbus klapt op vrachtwa­gen met pech op N307, bestuurder naar ziekenhuis

Op de N307 bij Venhuizen is vanmorgen een bestelbus op een vrachtwagen met pech geklapt. De bestuurder van de bestelbus is lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. De weg is in beide richtingen dicht tussen Venhuizen en Bovenkarspel.