Vandaag kans op bewolkte dag in Schagen

Verzilting in Noordzeeka­naal en IJsselmeer neemt toe, waterbe­heer­ders nemen maatrege­len

De verzilting in het Noordzeekanaal en in delen van het IJsselmeer neemt toe, meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) dinsdag. Ook in de Hollandsche IJssel is sprake van het zouter worden van het water. Waterbeheerders zetten bijzondere maatregelen in om verzilting van belangrijke zoetwatervoorraden tegen te gaan.