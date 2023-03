Bekijk hier de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen in de gemeente Scherpenzeel

De grootste partij in Scherpenzeel is veruit nieuwkomer BBB (BoerBurgerBeweging) met 32,9 procent van de stemmen. Daarop volgen de SGP (22,1 procent) - de grootste partij in 2019 - en de CU (9,4 procent). De partij die op de vierde plek is geëindigd is de VVD (8,6 procent). De partij leverde 4,9 procent van de stemmen in dit jaar.