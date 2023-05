Dit is hoeveel taakstraffen er zijn uitgedeeld in het arrondissement Gelderland

Geparkeer­de auto vliegt in de brand aan de Albert Schweitzersin­gel

In een auto die geparkeerd stond aan de Albert Schweitzersingel in Amersfoort brak brand uit. Dit gebeurde rond vijf voor half vier dinsdagmiddag. De brandweer was snel aanwezig en zette twee brandweerwagens in om het vuur te blussen. Niemand raakte gewond bij het incident.