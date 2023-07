Amersfoor­ters zijn verkeersla­waai spuugzat en eisen actie: ‘Mijn kinderen schrikken wakker’

Kinderen die wakker schrikken van knallende motoren. Niet in je eigen tuin willen zitten omdat je knettergek wordt van de herrie. In Amersfoort is een groep inwoners het buitensporig lawaai veroorzaakt door verkeershufters spuugzat. Zij eisen dat de gemeente ingrijpt.