Column Elke keer als Fien tijd doorbrengt met haar vader leert ze iets nieuws over hem: ‘Dat is het meest bijzondere’

,,Weet je nog naar welke film je me toen meenam?”. Hij was het al vergeten. ,,George in de Jungle met echte mensen”. We lopen de trap van het vliegtuig af. Mijn eerste bioscoopfilm zag ik met mijn vader in wat toen nog het Jochems Theater was, aan de Snouckaertlaan. Hij nam me mee naar ontelbare eerste keren. Nu ging ik hem voor bij zijn eerste stappen in Italië.