Heldere middag en avond in Scherpenzeel

Stoepran­den of een zelf bedachte wieler­koers, vroeger was het elke dag nationale buiten­speel­dag

In Nederland vieren we elke dag wel een nationale dag. Wist u dat het zaterdag Apfelstrudeldag was? Die hebben wij in huize Jongbloed overgeslagen. Als volgende maand in Oostenrijk de een of andere Alpentop is beklommen, halen we het in.