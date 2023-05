Het weer wordt warmer in Scherpenzeel

Opnieuw waterover­last in Rhenen: ‘Het is wachten op volgende keer’

Weer een waterballet in de straat, voor de derde of vierde keer dit jaar. Henk Oude Luttighuis woont al ruim dertig jaar aan het Paardenveld in Rhenen. ,,Met veel plezier, maar die terugkerende trammelant met gesprongen waterleidingen is lastig.”