Stevige buien met een enkele keer onweer in Scherpenzeel vandaag

reportage Het loopt storm bij archeolo­gen die in Kruiskamp aan het speuren zijn: ‘Ik woon om de hoek en wist hier niks van’

Altijd al een archeoloog op de vingers willen kijken? In de wijk Kruiskamp in Amersfoort kon dat deze week. Onderzoekers leggen daar de resten van een tabaksplantage bloot, die decennia lang verborgen lagen onder oude flats. Belangstelling was er genoeg: ,,Nu weet ik éindelijk wat ze hier precies doen.”