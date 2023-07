Gouden weken voor Dal­to-talenten Fenna Cavelaars en Kris Boere: ‘Het Wilhelmus? Een supergaaf moment’

Internationaal succes voor de korfballers Fenna Cavelaars (20) en Kris Boere (21). De spelers van het Driebergse Dalto wonnen op het EK O21 in Tsjechië de gouden medaille. ,,Ik moest best even wennen.”