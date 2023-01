Stilte in Scherpenzeel is voorbij: de klok in de Grote Kerk doet het weer

Klok van grote kerk in Scherpenzeel doet het even niet en dit is waarom

‘Klok klonk anders’

In de week voor de jaarwisseling werd ontdekt dat de bal van de klepel van de klok van de Grote Kerk van de bak was afgebroken. ,,Een aantal mensen meldde dat de klok anders klonk, gedempter”, vertelde kerkrentmeester Wout van de Kleut hierover eerder in het AD. ,,In de toren ontdekten we dat de bal van de klepel was afgebroken.”