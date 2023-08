Aircoaanbod op Marktplaats in Schiedam neemt flink toe in juli

Reconstructie Als de schuld van ‘enkele tonnen’ niet wordt betaald, breekt hel los: ‘Met deze man kan je beter niet fucken’

Amsterdammer Imad L. (26) zou in een week tijd de ene na de andere bommenlegger hebben ingehuurd om Rotterdamse families angst aan te jagen. Vandaag staat hij voor de rechter. De zaak lijkt exemplarisch voor de explosiegolf die Nederland dit jaar overspoelde. Een reconstructie over verdwenen cocaïne, een ultimatum in een koffiebarretje en piepjonge bommenleggers. ,,Broer, deze man stopt niet voor ie zn doekoe heeft.”