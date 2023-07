Alsnog een stadsfeest in september: veel muziek bij de horeca in Schiedam

Nederlands Fotomuseum verhuist naar pakhuis Santos in de Rijnhaven dankzij gift van 38 miljoen

Het Nederlands Fotomuseum heeft donderdag dankzij een schenking van 38 miljoen het pakhuis Santos gekocht in Rotterdam-Zuid. Naar verwachting is de verbouwing van het pand al in september 2025 klaar, waarna het fotomuseum zal verhuizen van de Kop van Zuid naar de Rijnhaven.