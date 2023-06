Bewolkt weer in Schiedam vandaag

indebuurt.nl Gezocht: informatie of beelden van filmstudio Eureka

Gemeentearchief Schiedam doet een oproep aan alle Schiedammers: ‘Wie heeft er nog beelden of informatie over filmstudio Eureka?’. Het archief is hard op zoek, want de filmstudio is het onderzoeksonderwerp voor de Maand van de Geschiedenis 2023.