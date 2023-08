Brede welvaart inwoners Schiedam lager dan landelijk gemiddelde

met video Explosie bij portiekwo­ning, boodschap op muur gespoten

In een portiek aan de Willem Ruyslaan in Rotterdam is in de nacht van dinsdag op woensdag rond 04.00 uur een explosie geweest. Door de ontploffing in de wijk Kralingen-Crooswijk is de ruit van de portiekdeur volledig verwoest, meldt de politie. Niemand is gewond geraakt.