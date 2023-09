Burgemeester gaat overstag: feestzaal mag weer open, ondanks de drie explosies

Tranen en gejuich maandagmiddag in de rechtszaal. Het Paleis, de feestzaal in Schiedam, mag dinsdag weer open. Zelfs zonder uitspraak van de rechter, want nog tijdens de zitting ging burgemeester Bijl overstag. De eigenaar moet nog wel even toegang krijgen tot Het Paleis, want de gemeente had de sloten al laten vervangen.