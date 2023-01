De Gorzen betaalde hun zwembad Zuid zelf met kwartjes en dubbeltjes en de wijk geeft dat niet op

Miljoenen naar zwembad Groenoord voor renovatie en uitbrei­ding, maar Zwembad Zuid gaat dicht

Schiedammers kunnen ook in de toekomst blijven zwemmen in zwembad Groenoord. Dat wordt gerenoveerd en uitgebreid. De gemeente wil daar 8,8 miljoen euro voor uittrekken. Slecht nieuws is er voor de badgasten van Zwembad Zuid. Dat gaat dicht. Schiedam houdt dus één zwembad over.

17 januari