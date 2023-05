Dit is hoeveel elektrische voertuigen er zijn in Schiedam

Update Rijstroken Botlektun­nel groten­deels weer vrij na ongeval

Automobilisten die vanmorgen via de Botlektunnel richting Europoort reden, hadden last van vertragingen die opliepen tot wel drie kwartier. Door een ongeval in de tunnel waren twee van de drie rijstroken dicht. Daardoor liep het verkeer op de A15 flink vast. Inmiddels is het meeste oponthoud voorbij.