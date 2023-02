Een halve ton voor een huisje in het Speeleiland? Dat kan dankzij de opheffing van bewonersvereniging

Jarenlang was het een plek voor feestgan­gers, nu is het er stil (maar dat hostelplan ligt er nog steeds)

Het karakteristieke Westelijk Handelsterrein in Rotterdam is vrijwel uitgestorven. Maar de plannen voor een hostel zijn er nog steeds, zegt een van de eigenaren. Zij kochten het pakhuiscomplex in 2018 voor bijna 6 miljoen euro.

