Een kijkje van boven op de Maeslantkering: National Geographic legt immens bouwwerk vast op film

Blijdorp directeur Erik Zevenber­gen (59) wil ZOOmerter­ras van vorig jaar overtref­fen

Twee weekeinden achter elkaar in september is het feest bij Diergaarde Blijdorp. Op het iconische monumentale plein, de oud-hoofdingang, wordt net als vorig jaar het grote ZOOmerterras gehouden. Directeur van Diergaarde Blijdorp, Erik Zevenbergen (59) blikt alvast vooruit. ,,We hopen op net zo’n succes als vorig jaar.”