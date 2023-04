Een psycholoog met een gitaar op zijn rug: het liefst speelt Frans in ziekenhuizen

Gertjan Rothman hoopt nu op een beter afscheid: ‘Misschien kunnen er nog mooie dingen gebeuren’

Gertjan Rothman is bezig aan zijn laatste seizoen en zet voor de tweede keer een punt achter zijn carrière. Toch is de routinier nog niet versleten. Zaterdag had hij nog het eerste, laatste en hoogste woord voor Lekkerkerk in de boeiende derby tegen Dilettant (3-1). ,,Ik ben bij Capelle met een degradatie gestopt en wil het nu op een mooie manier afsluiten.”